So viele Betreuungsplätze bietet die Gemeinde

Wie die aktuelle Kindergarten-Situation in Essingen ist, zeigt ein Blick in die Gemeinderatsunterlagen.



Insgesamt verfüge die Gemeinde über fünf Kindertageseinrichtungen. In Lauterburg gebe es 34 Plätze; in Essingen 214.



Durch den Anbau des Kindergartens St. Christophorus entstehen demnach zwei Krippengruppen für 20 Kleinkinder.



Der Kindergarten Sonnenschein werde von 34 auf 47 Plätze aufgestockt.



In der Kinderkrippe Rappelkiste stehen demnach 35 Plätze zur Verfügung. Aktuell seien dort fünf Kinder in Betreuung.



19 weitere Betreuungsplätze für 2-Jährige werden laut Vorlage in den zwei evangelischen und im katholischen Kindergarten angeboten.



Die Wartezeit auf einen Kindergartenplatz betrage in Essingen ab Herbst zwei bis fünf Monate. maro