Kombibad: Baubeschluss im Herbst?

Aalen. In der Fragestunde des Gemeinderats bat ein Besucher um Auskunft zum Verfahrensstand beim geplanten Kombibad im Hirschbach. Es gebe Gerüchte, nach denen im Herbst erste Gebäude des bestehenden Freibads abgerissen werden sollen. Und wie es denn stehe um das Projekt, nachdem coronabedingt Ausfälle im Stadtsäckel zu erwarten seien?

OB Thilo Rentschler berichtete, dass die Verwaltung zurzeit den Baubeschluss vorbereite. Den werde der Gemeinderat voraussichtlich im September fassen. Baubürgermeister Steidle ergänzte, dass kein Abriss von Gebäuden im September oder Oktober geplant sei. Zu den Kosten: Bis zum Ausbruch der Pandemie habe es bei den Baupreisen Jahr für Jahr Steigerungen gegeben, so Rentschler. Der Aufsichtsrat der Stadtwerke sei aber zuversichtlich, dass sich die Preisspirale coronabedingt beruhige oder sogar leicht zurückdrehe. Was bisher an Kosten im Raum stand, werde „leistbar“ sein, so der OB. Der Hang im Hirschbach werde vor Baubeginn geologisch untersucht.