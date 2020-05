Aktionstag gegen den Schmerz: Experten beraten am Telefon

Experten aus dem Ostalbkreis beraten am Dienstag zwischen 10 und 12 Uhr am Telefon.

Am Aktionstag gegen den Schmerz, am Dienstag, 2. Juni, bieten Experten aus dem Ostalbkreis eine Telefonhotline an. Patienten mit Schmerzen oder auch Angehörige von Patienten können sich zwischen 10 und 12 Uhr direkt an Schmerztherapeuten wenden.

Mehrere Millionen Menschen in Deutschland leiden an chronischen Schmerzen. Damit ist der Schmerz eine Volkskrankheit wie Diabetes und Bluthochdruck. Zu den chronischen Schmerzer-krankungen gehören die unterschiedlichsten Schmerzarten: Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, Nervenschmerzen, aber auch Tumorschmerzen.

Im Rahmen des bundesweiten „Aktionstages gegen den Schmerz“ ruft die Deutsche Schmerz-gesellschaft dazu auf, das Thema „Schmerz“ verstärkt in die Öffentlichkeit zu tragen. Noch im-mer sind viele Schmerzpatienten in Deutschland unterversorgt – insbesondere in der Behandlung von chronischen Schmerzen. Die beteiligten Gesellschaften und Verbände haben sich zum Ziel gesetzt, die Situation für Schmerzpatienten in Deutschland zu verbessern. Denn: Jeder Mensch hat das Recht auf eine angemessene Schmerztherapie.

Am Telefon beraten Sie:

Dr. med. Christine Göpfert

Leitende Ärztin, Chronischen Schmerztherapie, St. Anna-Virngrund-Klinik Ellwangen

Tel: 07961 881 - 2265

Dr. med. Martin von Wachter

Leitender Oberarzt, Psychosomatik, Ostalb-Klinikum Aalen

Tel: 07961 881 - 2266

Jürgen Langer

Schmerztherapeut, Praxis für ganzheitliche Schmerzmedizin Ellwangen

Tel: 07961 881 - 2267