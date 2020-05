Umfrage: Sonntagsfahrverbot für Motorräder notwendig oder überflüssig?

Motorradlärm beschäftigt aktuell nicht nur die Kommunen im Ländle, die sich der Initiative Motorradlärm angeschlossen haben. Auch die Bundesregierung muss sich nun damit befassen. Denn der Bundesrat hat für einen Antrag auf Reduzierung des Motorradlärms gestimmt.

Unter den zehn Forderungen mischt sich auch der Vorschlag für ein Fahrverbot für Motorräder an Sonn- und Feiertagen. „Der Bund wird daher aufgefordert, die einschlägigen Regelungen anzupassen und die Möglichkeit zu schaffen, in besonderen Konfliktfällen notfalls auch Geschwindigkeitsbeschränkungen und zeitlich beschränkte Verkehrsverbote aus Gründen des Lärmschutzes zu ergreifen“, so das Verkehrsministerium. Es sei aber nicht von einem allgemeinen Verbot die Rede. Dennoch: Die Motorradfahrer und auch viele Nicht-Motorradfahrer sind entsetzt. Auch in den Sozialen Medien wird kommentiert: „Ich fahre zwar selber nicht Motorrad, aber ich finde das total schwachsinnig. Motorradfahren ist für viele ein Hobby - dafür hat man meist nur am Wochenende Zeit.“ jad

