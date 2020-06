Bühlerzell: Traktor brennt völlig aus

Bühlerzell. Wie die Polizei mitteilt, brannte am Sonntag in Bühlerzell (Kreis Schwäbisch Hall) ein Traktor in einer Scheune völlig aus. Gegen 11 Uhr wollte ein 60 Jahre alter Mann seinen Traktor aus einer Feldscheune bei Bühlerzell im Ortsteil Kottspiel fahren. Als er sein Gefährt startete, begann dieser zu rauchen. Um den Brand zu löschen fuhr er mit seinem Roller zu seinem Wohnhaus, um einen Feuerlöscher zu besorgen. Als er zu seiner Scheune zurückkam, war der Traktor schon im Vollbrand. Er hatte jedoch Glück im Unglück, seine Scheune wurde durch das Feuer nicht beschädigt. Jedoch war sein Traktor nach löschen des Brandes ein Totalschaden. Dieser beläuft sich auf ca. 5000 Euro. Brandursache war vermutlich ein technischer Defekt im Anlasser. Die Feuerwehren Bühlertann, Bühlerzell und Obersontheim waren mit 10 Fahrzeugen und 45 Mann im Löscheinsatz.