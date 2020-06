Eschach: Rauchentwicklung in Wohngebäude - kein offenes Feuer

Eschach. Am Sonntagnachmittag meldete die Polizei einen Gebäudebrand in einem Wohngebäude der Obergasse in Eschach. Es gebe dabei keine Verletzten und die Feuerwehr sei vor Ort. Kurze Zeit später korrigiert eine Polizeisprecherin: "Es handelt sich um eine Fehlinformation. Es gab einen Kabelbrand und dadurch eine Rauchentwicklung in einem Wohnhaus. Ein offenes Feuer gab es nicht". Die Feuerwehr hat die Situation aktuell im Griff.