Tierleben in der Stadt

Aalen. Anlässlich der Ausstellung, „Natur findet Stadt“ im Um-Welthaus, erinnert der BUND-Ortsverband an seinen Fotowettbewerb. Fotografen werden aufgefordert, in ihren Einsendungen Tiere und Pflanzen nicht nur in Wald, Feld und Flur zu zeigen, sondern auch mitten in der Stadt. Aus den Fotografien wählt die Jury aus drei Altersklassen die Besten aus. In Zusammenarbeit mit „Aalen City aktiv“ werden diese in der Innenstadt in Schaufenstern ausgestellt. Gewinnen können Teilnehmer unter anderem einen Segelflug, Eintrittskarten für den Schwabenpark, Vogelhäuschen und Thermalbad-Gutscheine.

Pro Person ist die Einsendung von bis zu drei Fotografien möglich. Diese soll eine Bildbeschreibung ergänzen, die Antwort auf folgende Fragen bietet: Was ist zu sehen? Wo wurde das Foto aufgenommen? Wie war die Aufnahmesituation? Welche Gedanken machte sich der Fotograf dazu? Die Teilnehmer versichern, im Besitz der Urheberrechte zu sein und gewähren dem BUND umfangreiche, aber nicht exklusive Nutzungsrechte. Die Digitalfotos sollten eine Mindestgröße von 5 MB bis max. 10 MB haben.

Einsendeschluss ist Sonntag, der 14. Juni. E-Mail-Adresse: Bundesfreiwilligendienst@bund-aalen.de