Stumpfes Hausmusik vom Rathausdach

Konzertreihe Die nächste Livemusik in der Innenstadt steht an. Diesmal steigt Herrn Stumpfes Zieh- und Zupfkapelle dem Rathaus auf’s Dach. Am Mittwoch, 3. Juni ist es so weit. Von 12 bis 13 Uhr erklingt skrupellose Hausmusik. Bei Regen wird das Konzert auf Samstag, 6. Juni verschoben. Foto: Stumpfes