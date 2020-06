Hilferuf mit drastischen Folgen

Nördlingen. Am Montagmorgen ging bei der Polizei ein Hilferuf ein, bei dem ein Vater drohte mit seinem Dreijährigen Kind aus dem Fenster zu springen. Bei Eintreffen der Polizisten stellte sich jedoch eine ganz andere Situation heraus. Die Eltern eines Dreijährigen Kindes und eines Babys haben sich lediglich gestritten, standen jedoch unter Einfluss von Drogen, berichtet die Polizei. Das Baby der Eltern musste schließlich in die Obhut des Jugendamtes gegeben werden, da die Mutter aufgrund des Drogenkonsums nicht mehr in der Lage gewesen war sich entsprechend um das Kind zu kümmern. Da in der Wohnung Drogen und Drogenutensilien gefunden wurden, erhalten die Eltern jetzt noch eine Strafanzeige.