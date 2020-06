300 Quadratmeter Waldboden bei Flächenbrand zerstört

Ellwangen. Mit 25 Einsatzkräften rückte die Freiwillige Feuerwehr Röhlingen am Sonntagmittag gegen 13.10 Uhr zu einem Flächenbrand in das Waldgebiet zwischen Rötlen und Steigberg aus. Dort hatten laut Angaben der Polizei Unbekannte offenbar Äste verbrannt, wobei Glut durch den Wind in den Wald getragen wurde und dort das Feuer entstand. Durch den Brand wurden rund 300 Quadratmeter Waldboden zerstört. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter Tel.: (07961)9300 entgegen.