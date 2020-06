Pfingstmusik am Bucher Stausee

Konzert Mit auf eine musikalische Weltreise nahm am Pfingstmontagnachmittag bei sommerlichen Temperaturen „The Soulvoice“ Karin Fitzel vor der Seebühne am Bucher Stausee. Entertainment pur in Kombination mit Soul- und Rock-Klassikern konnten die Zuhörer zu Wasser und Land genießen. Nebenbei gratulierte sie noch mit einem schmissigen „Happy Birthday“ ihrem Vater zum Geburtstag, der es sich dann nicht nehmen ließ, zu „Rock around the Clock“ zu zeigen, wie viel Power noch in seinen Beinen steckt. Text/Foto: sab