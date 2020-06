Trauung in Aalen: So viele Personen sind erlaubt

Begrenzung der Personenzahl in den verschiedenen Trauräumen der Stadt Aalen und Ortsteile - wie viele Gäste mit dürfen

In einer Mitteilung des Städtetages Baden-Württemberg wurde darauf hingewiesen, dass die Kommunen bei der Durchführung von standesamtlichen Trauungen selbst in eigener Zuständigkeit über die konkreten Schutzvorkehrungen vor Ort aufgrund der Gesundheitsgefährdung durch das Corona-Virus entscheiden.

Die Stadt Aalen hat unter Berücksichtigung dieser Vorgaben nun festgelegt, dass ab sofort unter Anwendung einer Zwei-Meter-Abstandsregel für jede an einer standesamtlichen Trauung teilnehmenden Person vier Quadratmeter Fläche zur Verfügung stehen sollen. In Abhängigkeit der Größe des jeweiligen Trauraumes ergeben sich folgende Teilnehmerzahlen an standesamtlichen Trauungen:

Stadt Aalen

Rathaus Trauraum 10 Personen Napoleonzimmer 7 Personen Villa Stützel 49 Personen



Wasseralfingen

Trauraum Rathaus 12 Personen Tiefer Stollen 19 Personen



Dewangen

Rathaus Trauraum 12 Personen



Hofen





Rathaus Trauraum 12 Personen



Unterkochen

Trauzimmer 4 Personen Sitzungssaal 21 Personen



Ebnat

Rathaus Trauraum 4 Personen



Waldhausen

Rathaus Trauraum 5 Personen Trauraum Saal 1 Bürgerhaus 16 Personen Trauraum Saal 2 Bürgerhaus 12 Personen Trauraum großer Saal Bürgerhaus 32 Personen

Fachsenfeld

Trauraum 4 Personen Sitzungssaal 11 Personen Schloss, Gartensaal 9 Personen Schloss, Schafstall 9 Personen Freibereich am See 50 Personen Lindengarten 50 Personen

