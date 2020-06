250 Bienenweiden für die City

Aalen

Aalen City blüht – selbst in diesem Corona-Sommer. Als Vorgeschmack auf die diesjährige Sommeraktion „Verliebt in Aalen“ werden am Donnerstag 250 frisch bepflanzte rote Blumenkübel in Tiefladern der Spedition Brucker in die Aalener City transportiert, wo sie wieder einen Sommer lang vor den Geschäften und Lokalen für mediterranes Flair sorgen. An diesem Mittwoch bestücken fleißige Hände der Baumschule Weber (Adelmannsfelden) und der Gärtnerei Goldammer (Tannhausen) die Kübel mit Wildblumen, Weidenstämmchen und Jasmin, worauf sich Bienen und Hummeln gern tummeln.