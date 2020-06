Notfallzentrum wird abgebaut

Corona Die Einrichtung des Ostalbkreises in der Großsporthalle in der Katharinenstraße Schwäbisch Gmünd musste glücklicherweise nie im Betrieb gehen. Jetzt wird sie zurückgebaut.

Schwäbisch Gmünd

Der Ostalbkreis hat gemeinsam mit dem Malteser Hilfsdienst und dem DRK im März unter Hochdruck Ärztliche Notfallzentren in Aalen in der Ulrich-Pfeifle-Halle und in Gmünd in der Großsporthalle in der Katharinenstraße, eingerichtet. Die Ulrich-Pfeifle-Halle stand am 4. April zum Betrieb bereit, die Großsporthalle in der Katharinenstraße in Gmünd ab dem 20. April – beide mit je 125 Betten.

Die Ärztlichen Notfallzentren wurden vorsorglich eingerichtet, um im Bedarfsfall sehr kurzfristig aktiviert werden zu können, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamt. Doch zum Glück war das nicht notwendig: Weder in Aalen noch in Schwä Gmünd mussten die Notfallzentren in Betrieb genommen werden. „Aufgrund der stagnierend niedrigen Anzahl an aktiven Fällen im Ostalbkreis werden die Ärztlichen Notfallzentren nun abgebaut“, so der Landkreis.

Mit dem Abbau wurde in h Gmünd am 29. Mai begonnen, in Aalen wird der Abbau im Laufe dieser Woche gestartet. Die Einrichtung wird größtenteils eingelagert, sodass diese bei Bedarf wieder verwendet werden könnte. Der Abbau wird in Schwäbisch Gmünd vorrausichtlich Ende dieser Woche beendet sein, in Aalen voraussichtlich Ende der kommenden Woche.