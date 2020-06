Kneipengast schlägt Wirtin

Oberkochen. Kaum dürfen die Kneipen wieder öffnen, wird ein 48-jähriger Kneipengast mit rund zweieinhalb Promille in Polizeigewahrsam genommen. Der Mann hatte am Dienstagnachmittag die Wirtin beleidigt und mit der Faust gegen ihren Oberkörper geschlagen. Wie die Polizei berichtet, war der Mann gegen 15.30 Uhr aus einer Kneipe in der Heidenheimer Straße verwiesen worden, nachdem er zuvor Streit mit verschiedenen Gästen verursachte. Er weigerte sich die Lokalität zu verlassen und ging die Wirtin an. Gegenüber den hinzugerufenen Polizisten wurde er immer aggressiver und beleidigte auch sie wiederholt, so die Polizei. Letztlich musste der Mann zur Störungsbeseitigung in Gewahrsam genommen werden, wogegen er sich heftig wehrte und Widerstand leistete.