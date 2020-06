Reisewarnung wird am 15. Juni aufgehoben - Planen Sie einen Urlaub?

Die Reisewarnung für die meisten europäischen Staaten soll wie geplant am 15. Juni aufgehoben werden, teilte Bundesaußenminister Maas am Mittwochvormittag mit. Die Aufhebung solle demnach vorerst für 31 europäische Länder gelten, falls es die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie zulässt. Dazu gehören neben den 26 weiteren EU-Staaten auch Großbritannien und die vier Staaten des grenzkontrollfreien Schengenraums, die nicht Mitglied in der EU sind: Island, Norwegen, die Schweiz und Liechtenstein. Die Bundesregierung wolle nun mit den zentralen Urlaubsländern über den grenzüberschreitenden Reiseverkehr verhandeln.