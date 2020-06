Die Neue Mitte Oberkochens vom Rodstein aus durchs Teleobjektiv gesehen

Stadtbild Was fast aussieht wie ein Luftbild, hat der Oberkochener Peter Koblank vom Rodstein aus mit einem Teleobjektiv gemacht. „Die neue Mitte vom Rodstein aus fotografiert“ schreibt er der Redaktion in knappen Worten zu diesem schönen Foto. Es zeigt in der Bildmitte den neuen Stadtplatz zwischen der katholischen Kirche (rechts) und der ehemaligen evangelischen Kirche, heute Stadtbibliothek. Seit fast 15 Monaten wird dort gebaut und die Stadt investiert auf dem etwa 1100 Quadratmeter großen Platz 3,2 Millionen Euro.