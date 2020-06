Corona-Notfallzentren werden abgebaut

Pandemie Die Ärztlichen Corona-Notfallzentren in Aalen (Ulrich-Pfeifle-Halle) und Schwäbisch Gmünd werden aufgrund der stagnierend niedrigen Anzahl an aktiven Fällen im Ostalbkreis nun abgebaut. Mit dem Abbau wurde in Schwäbisch Gmünd am 29. Mai begonnen, in Aalen (Foto) wurde diese Woche gestartet. Die Einrichtung wird eingelagert, sodass diese bei Bedarf wieder verwendet werden könnte. Foto: hag