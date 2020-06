250 prall bepflanzte Blumenkübel bringen den Sommer in die Aalener City

Innenstadt Der Sommer zieht in die City: Bei leichtem Regenschirmwetter am Donnerstagmorgen wurden rund 250 prall bepflanzte rote Blumenkübel am Rathausvorplatz angeliefert. Die mit bunt-blättrigen Weidenstämmchen, mit Jasmin, Salbei, Thymian, Currykraut, roten Begonien und sonstigen für Bienen schmackhaften Wildblumen bestückten Tröge werden traditionell bis zum Ende des Sommers wieder vor Geschäften und Gaststätten für mediterranes Ambiente sorgen. Die 250 Blumenweiden tragen erneut die Handschriften der Baumschule Weber (Adelmannsfelden) und der Gärtnerei Goldammer (Tannhausen), Die – kostenlose – Lieferung von Adelmannsfelden auf den Rathausvorplatz hat in bewährter Weise die Spedition Brucker übernommen. Die Aktion ist eine Kooperation von Stadt, Stadtgärtnerei, Grünflächenamt, Aalen City aktiv und den Händlern. UW/Foto: hag