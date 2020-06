Ein wechselhafter Freitag

Am Freitag wird es auf der Ostalb häufig nass, es gibt aber auch längere trockene Phasen und teilweise kommt dann auch mal die Sonne zum Vorschein. Es ist außerdem recht windig. Die Temperaturen gehen noch etwas zurück, maximal 15 bis 19 Grad. 15 Grad werden es in Neresheim, 16 in Bopfingen, 17 in Ellwangen, 18 in Aalen. Rund um Schwäbisch Gmünd gibt’s die 19 Grad. Am Samstag wird es ebenfalls häufig nass, dazu ist es immer noch windig. Die Höchsttemperatur liegt bei 17, örtlich auch 18 Grad. Am Sonntag wird es insgesamt etwas freundlicher. Es sind nur noch einzelne Schauer unterwegs, maximal 19 Grad. Zu Beginn der neuen Woche bleibt uns das leicht wechselhafte Wetter erhalten. Die Temperaturen liegen bei knapp unter 20 Grad.