Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

7.30 Uhr: Meldungen von den Schienen: Der RB57211 nach Donauwörth (planmäßige Abfahrt 7.33 Uhr in Aalen) verspätet sich um rund 20 Minuten. Zudem fährt die Regionalbahn von Ellwangen nach Schwäbisch Gmünd heute um 8.11 Uhr auf Gleis 1 in Ellwangen.

7.28 Uhr: Ab Samstag, 6. Juni, können Schwimm- und Hallenbäder, Thermal- und Spaßbäder sowie Badeseen mit kontrolliertem Zugang ihren Betrieb in wieder aufnehmen. Dafür müssen jedoch bestimmte Regeln eingehalten werden, die wir hier für Sie zusammengefasst haben.

7 Uhr: Die Landesregierung hat weitere Lockerungen von Corona-Maßnahmen angekündigt. Wer aus Staaten außerhalb Europas nach Baden-Württemberg einreist, muss nicht mehr grundsätzlich in Quarantäne. Das erklärte die Corona-Lenkungsgruppe am Mittwochabend in Stuttgart. Nach Angaben eines Regierungssprechers soll dies ab diesem Freitag gelten. Die Quarantäne soll es nur noch dann geben, wenn ein Mensch aus einem Land einreist, das mehr als 50 Infektionen mit Corona pro 100 000 Einwohner aufweist.

6.50 Uhr: Nach der Öffnung von Restaurants und Kneipen, müssen die Gastronome vor allem auch Abstandsregeln beachten. Heißt: weniger Gäste. Viele Lokale haben zur Wiedereröffnung eine neue Speisekarte auf die Tische gelegt, zum Teil mit deutlichen Preiserhöhungen. Ein direkter Corona-Zuschlag werde derzeit aber auf der Ostalb noch nicht verlangt, sagt der Kreisvorsitzende der Dehoga, Dagobert Hämmerer, dem SWR. Es sei aber nicht auszuschließen, dass Wirte darauf noch zurückgreifen werden. Die Coronapandemie verursacht erste Schließungen unter den Wirten in Ellwangen.

6.28 Uhr: Am Freitag wird es auf der Ostalb häufig nass, es gibt aber auch längere trockene Phasen und teilweise kommt dann auch mal die Sonne zum Vorschein. Es ist außerdem recht windig. Die Temperaturen gehen noch etwas zurück, maximal 15 bis 19 Grad. Die Aussichten aufs Wochenende hat Tim Abramowski zusammengefasst.

6.20 Uhr: Die Bundesregierung hat ein 130 Milliarden schweres Konjunkturprogramm auf den Weg gebracht, das die wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise abfedern soll. Im Interview mit der SchwäPo spricht Wirtschaftswissenschaftler Ingo Scheuermann über die Senkung der Mehrwertsteuer und ihre Auswirkungen.

6.15 Uhr: Am Donnerstag, 4. Juni, meldet das Landratsamt Ostalb 1589 Fälle im Ostalbkreis. Das ist ein Fall mehr, als am Mittwoch. Desweiteren wurden 1494 Personen aus der Isolation entlassen. Aktive Fälle werden derzeit 55 gemeldet - drei weniger als am Vortag. Die Zahl der Verstorbenen ist um eine Person gestiegen und liegt bei 40. Die aktuellen Entwicklungen zeigen unsere Grafiken hier.

6.02 Uhr: Auf den Straßen im Kreis ist es noch sehr ruhig. Auch die Bahn meldet aktuell keine Verspätungen. Dafür wurde aufgrund von Arbeiten im Plüderhausen die Strecke zwischen Schwäbisch Gmünd und Schorndorf gesperrt. Es fährt ein Schienenersatzbus.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Freitag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag und die Woche wichtig ist. Janika Debler begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.