90-Jährige in Bankfiliale bestohlen

Aalen-Wasseralfingen. Eine 90 Jahre alte Frau wurde am Dienstagnachmittag in einer Bankfiliale Opfer einer bisher unbekannten Diebin. Gegen 16 Uhr hob die Dame an einem Geldautomaten in einer Bankfiliale in der Wilhelmstraße Bargeld ab. Hierbei wurde sie von der Unbekannten in ein Gespräch verwickelt, teilt die Polizei mit. Als der Seniorin ihre EC-Karte herunterfiel und ihr beim Aufheben ein Angestellter der Bank behilflich war, nutzte vermutlich die Unbekannte die Gelegenheit und entwendete der 90-Jährigen das Bargeld. Zeugen, die Hinweise auf die unbekannte Frau geben können werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Wasseralfingen unter Tel. (07361)979615 in Verbindung zu setzen. Eventuell sprach diese auch anderen Bankkunden an. Die mutmaßliche Täterin ist ca. 60 bis 65 Jahre alt, ca. 165 cm groß und schlank. Sie hat mittellange Haare und spricht schwäbisch.