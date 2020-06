Neuer Zebrastreifen in Westhausens Deutschordenstraße

Straßenverkehr Kürzlich wurde in Westhausen der neue Fußgängerüberweg auf Höhe der Raiffeisenbank fertiggestellt. Dieser soll vor allem den Schulweg der Schülerinnen und Schüler der Propsteischule von und bis zur Bushaltestelle in der Aalener Straße sicherer machen. Aber auch grundsätzlich sollen Kinder und Erwachsene an dieser viel befahrenen Stelle ab sofort sicherer über die Straße kommen. In einem weiteren Schritt wird vom Landkreis noch diesen Sommer auf Höhe der Bäckerei Angstenberger eine Fußgängerampel mit Signalanforderung errichtet, die Fußgängern künftig auch eine sichere Querung der ebenfalls viel befahrenen Dalkinger Straße im Bereich unserer Ortsmitte ermöglichen soll. Foto: privat