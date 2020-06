Stadtwerke Aalen bereiten Freibad-Öffnung vor

Aalen. Seit Donnerstag, 4. Juni, steht es fest: Die Landesregierung erlaubt, dass die Bäder ab Montag, 6. Juni, unter umfangreichen und neuen Corona-Auflagen für einen öffentlichen Badebetrieb öffnen dürfen. "Die Stadtwerke Aalen arbeiten aktuell intensiv an einer Umsetzung der neuen Vorgaben ins vorhandene Betriebskonzept", heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtwerke Aalen. Was dies für die Freibäder in der Region bedeutet:

Hischbach Freibad

Eine Eröffnung des Hirschbach Freibads wird bis zum 11. Juni angestrebt, heißt es in der Pressemitteilung. Die Voraussetzung dafür sei unter anderem die Zustimmung vom Gesundheitsamt.

Freibad Unterrombach

Das Freibad Unterrombach soll kurzfristig für den Schul- und Vereinssport zur Verfügung gestellt werden. Ein paralleler öffentlicher Badebetrieb in Unterrombach soll noch geprüft werden.

Freibad Spiesel

Im Freibad Spiesel gehen die Sanierungsarbeiten uneingeschränkt weiter. Die Arbeiten werden voraussichtlich Ende Juli abgeschlossen sein.

Weitere Details zur Bäderöffnung und den Bedingungen veröffentlichen die Stadtwerke Aalen in der kommenden Woche unter www.sw-aalen.de und www.sw-aalen.de/baeder/freibadsaison-2020





