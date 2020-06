Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

7.20 Uhr: Scheint bei Ihnen gerade auch die Sonne? Das wird leider nicht den ganzen Tag anhalten. Am Montag gibt es auf der Ostalb nämlich einen Wechsel aus vielen Wolken und etwas Sonne - dazu kann es auch immer wieder mal regnen. Das sagt unser Wetterblogger Tim Abramowski.

7.03 Uhr: Die neue Sonderausstellung im Museum „KulturLand Ries“ in Maihingen: Bienen schwirren emsig umher, in einem Schau-Bienenkasten lässt sich ihr Treiben und quirliges Durcheinander beobachten. Dabei ist die Königin, trotz eines blauen Punktes, gar nicht so leicht zu entdecken. Unter dem Titel „Die Honigmacher: Bienen und Imker“ spannt sie den Bogen von biologischen und ökologischen Aspekten der Wild- und Honigbienen übers Imkern und Bienenprodukte bis hin zur kulturgeschichtlichen Bedeutung der Biene für den Menschen.

Zahlreiche spannende Exponate im Museum, ein über 100 Jahre alter Bienenwagen im Außengelände, ein Entdecker-Pfad für Groß und Klein und echte Bienenvölker machen den Besuch der Ausstellung lohnenswert für die ganze Familie.

6.45 Uhr: Auch wenn das Wetter am Wochenende nicht das Beste war, haben sich trotz 15 Grad Außentemperatur rund 100 Badegäste die Eröffnung der Saison 2020 im Gmünder Bud-Spencer-Bad am Samstag nicht entgehen lassen. Rund 25 Gäste waren es im Bettringer Bad.

6.35 Uhr: Am vergangenen Wochenende hat nun auch die letzte Bar in Schwäbisch Gmünd wieder geöffnet, nachdem sie alle wegen der Corona-Pandemie geschlossen hatten. Doch die Unsicherheiten sind groß bei den Wirten. Das sind deren zehn häufigsten Fragen.

6.17: Bitte beachten: Auf der Strecke Aalen – Nördlingen – Donauwörth gibt’s eine Fahrplanänderung, wie die Bahn vergangene Woche gemeldet hat. Dort ist ganztägig Schienenersatzverkehr zwischen Wörnitzstein und Donauwörth. Und: In den Nächten 8./9. bis 10./11. Juni, gibt’s von 23 bis 5 Uhr einen Schienenersatzverkehr zwischen Bopfingen und Nördlingen. Grund für die Fahrplanänderungen sind laut Bahn Bauarbeiten.

6.09 Uhr: Gute Nachrichten für Zugpendler: Die Züge rollen in der kommenden Stunde alle pünktlich ab. Es werden keine Verspätungen oder Ausfälle gemeldet.

6.03 Uhr: Ein Blick auf die Straßen auf und rund um die Ostalb am Montag: Es werden keine Staus oder Verkehrsbehinderungen gemeldet.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Montag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag und die Woche wichtig ist. Andrea Trajanoska begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.