DRK Bergwacht-Einsatz an der weißen Steige

Aalen. Die DRK Bergwacht Aalen hat den Malteser Rettungsdienst bei der Rettung eines gestürzten Mountainbikers an der weißen Steige in Aalen unterstützt. Wie die Bergwacht mitteilt, wurde der schwer verletzte Biker oberhalb des Wanderparkplatz in stark abschüssigem Gelände vom Notarzt versorgt. Die Bergwacht Aalen - mit sieben ehrenamtlichen Bergrettern - transportierte den Verletzten mit der Gebirgstrage und einer spezielle aufgebauten Seilsicherung in dem extrem rutschigen Hang hinunter. Am Wanderparkplatz konnte der Verletzte dem Rettungsdienst übergeben werden.