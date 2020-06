Schlägerei an Tankstelle

Schwäbisch Gmünd. An einer Tankstelle ist es am Sonntag zu einer Prügelei gekommen. Wie die Polizei mitteilt, kam es kurz nach 4 Uhr auf dem Gelände einer Tankstelle in der Remsstraße zunächst zu verbalen Streitigkeiten unter etwa 15 Personen. Im weiteren Verlauf entwickelte sich ein Handgemenge daraus, wobei ein 45-jähriger Mann und eine 38-jährige Frau leicht verletzt wurden. Beim Eintreffen der hinzugerufenen Polizeistreifen flüchteten mehrere beteiligte Personen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.