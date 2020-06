Hüttlingen: Einbruch in Wohnhaus

Hüttlingen. Zwischen Freitag, 19.30 Uhr und Samstag, 9.30 Uhr, hebelte ein bislang Unbekannter an einem Wohnhaus in der Böhmerwaldstraße die Terrassentüre auf und gelangte so in das Innere. Wie die Polizei mitteilt, durchsuchte er die Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, müsse noch abgeklärt werden. Der angerichtete Sachschaden wird auf etwa 2000 Euro beziffert.