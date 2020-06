Schutzschilde für Mitarbeiter der Ellwanger Tafel

Benefiz Das hessische Unternehmen Protection Impuls spendet bundesweit 80 000 Gesichtsvisiere an Tafeln und weitere Einrichtungen. Jetzt wurde der Mund- und Nasenschutz auch in Ellwangen überreicht. Das Bild zeigt (v.l.): Judith Fröscher, Protection Impuls, mit zwei Mitarbeiterinnen der Tafel in Ellwangen sowie Angie Reinecke, Vize-Vorsitzende und Logistikerin der Tafeln in Baden-Württemberg. Foto: Kevin Schmitz/Protection Impuls