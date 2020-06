Es wird häufig nass

Der Dienstag wird ein wechselhafter Tag. Es kann immer wieder mal regnen bei maximal 14 bis 18 Grad. 14 Grad werden es in Neresheim, 15 in Bopfingen, 16 in Ellwangen, 17 in Aalen. Rund um Schwäbisch Gmünd gibts die 18 Grad. In der Nacht zu Mittwoch fällt weiterer Regen. Es kühlt ab auf 12 bis 9 Grad. Am Mittwoch bleibt uns das sehr wechselhafte Wetter erhalten, maximal 16 Grad. Der Feiertag startet erst noch wolkenreich und teilweise kann es auch noch etwas regnen. Im weiteren Tagesverlauf wird es aber immer freundlicher. Die Temperaturen steigen etwas an, maximal 21 Grad. Am Freitag wird es freundlich – es wechseln sich Sonne und Wolken ab. Die Höchsttemperatur liegt bei sommerlichen 26, örtlich sogar bis 27 Grad. Der Samstag startet freundlich, ab dem Nachmittag sind örtlich Gewitter möglich. Ende der Woche wird es zwar sommerlicher, doch beständig ist die Wetterlage aber nicht.