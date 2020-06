Bühlertann: Brand in Firma

Bühlertann. In Bühlertann hat es Montag gegen 22.20 Uhr in einer Firma in der Ellwanger Straße gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, kam es in einer Werkshalle zu einer starken Rauchentwicklung. Die Ursache sei bislang ungeklärt. Die Feuerwehr Bühlertann war mit drei Fahrzeugen und 45 Kräften vor Ort und konnte das Feuer löschen. Es entstand geringer Sachschaden. Die Polizei hat hinsichtlich der Brandursache die Ermittlungen aufgenommen.