Lange verzichtet auf erneute Kandidatur zur Bundestagswahl

Schwäbisch Gmünd/Berlin. Justizstaatssekretär und SPD-Bundestagsabgeordneter Christian Lange informiert in einem Schreiben über seinen Verzicht zur erneuten Kandidatur zur Bundestagswahl 2021.

„Heute habe ich meine politischen Weggefährten über meinen Entschluss bei der kommenden Bundestagswahl nicht mehr für den Deutschen Bundestag zu kandidieren informiert", schreibt Lange. Die Entscheidung sei ihm nicht leicht gefallen. Stehe aber seit langem fest.

Seit 1998 vertritt er seine Heimat im Deutschen Bundestag. Von 2002 bis 2013 auch als Vorsitzender der SPD-Landesgruppe Baden-Württemberg. 2007 bis 2013 war er Parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion und seit 2013 ist er Parlamentarischer Staatssekretär Mitglied der Bundesregierung.

Lange weiter: „Ich werde im Wahljahr 57 Jahre alt und werde dann auf 23 Jahre als Mitglied des Bundestags zurückblicken, das waren sechs Bundestagswahlen, sechs Wahlkämpfe und sechs Wahlperioden.“ Nach dieser langen und intensiven Zeit möchte der Justizstaatssekretär das verbleibende letzte Arbeitsjahrzehnt nutzen, um noch etwas Neues zu beginnen. Die verbleibende Zeit als Mitglied der Bundesregierung und als Bundestagabgeordneter werde Lange weiterhin nutzen, um mit vollem Einsatz die Interessen der Bürgerinnen und Bürger im Wahlkreis zu vertreten. Wie für alle Regierungsmitglieder warte außerdem noch viel Arbeit auf ihn: „In wenigen Wochen startet die deutsche Ratspräsidentschaft, die für uns Regierungsmitglieder auch eine große Kraftanstrengung bedeuten wird.“

Lange erinnert auch an Veränderungen im Wahlkreis: „In Schwäbisch Gmünd wurde unter SPD-Regierungsverantwortung die teuerste Ortsumgehung Deutschlands gebaut: Seitdem boomt diese wunderschöne Stadt und die Lebensqualität hat massiv zugenommen. Auch die Ortsumfahrungen Lorch, Mutlangen und Mögglingen sind längst realisiert und haben massiv zur Entlastung der Menschen beigetra-gen. Die B14 ist weiter ausgebaut worden und der Anschluss Backnang steht un-mittelbar bevor. Mittlerweile kann man sogar mit der S-Bahn von Backnang über Burgstall nach Ludwigsburg fahren.“

Lange weiter: “In beiden Wahlkreisteilen gehören Kita oder Ganztagesbetreuungsangebote zum Alltag an unseren Schulen – das war 1998 unvorstellbar! Allein durch die Umwandlung der meisten Schulen von Halbtags- zu Ganztagsschulen im Rahmen des Ganztagsschulenprogramms sind bereits vor mehr als zehn Jahren über 18 Millionen Euro in den Wahlkreis geflossen. Außerdem haben wir in den letzten Jahren alleine in Schwäbisch Gmünd insgesamt über eine Million Euro in sprachliche Bildung investiert. Auch in Backnang profitieren Kinder durch Förder-mittel von insgesamt 400.000 Euro in sog. „Sprach-Kitas“.“