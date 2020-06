Charlottenhöhle öffnet wieder - mit Einschränkungen

Giengen. Nachdem der Höhlen- und Heimatverein Giengen-Hürben in den vergangenen Wochen den Betrieb der "HöhlenErlebnisWelt" Stück für Stück wiederaufgenommen hat, öffnet nun auch das Herzstück der Anlage seine Pforten.

Ab diesem Mittwoch, 10. Juni, kann die Charlottenhöhle wieder besichtigt werden. Allerdings gelten noch besondere Regeln zum Schutz und zur Sicherheit von Gästen und Angestellten. So hat die Höhle zunächst nur samstags, sonntags und an Feiertagen - in den Ferien täglich - von 11 bis 16 Uhr geöffnet. Die Höhle kann ausschließlich mit Führung besucht werden. Führungen finden alle 30 Minuten statt. Pro Führung sind maximal zehn Gäste zugelassen. Der Ticketverkauf für festgelegte Uhrzeiten erfolgt im Erlebnismuseum "HöhlenSchauLand" am Fuß der Höhle. Eine vorherige Reservierung per Telefon oder E-Mail ist möglich.

Abstandregelungen in der Höhle

Die aktuell gültigen Abstandsregelungen gelten auch in der Höhle und das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist verpflichtend für alle Gäste. In der Höhle wird während der Führung an vier Stationen Halt gemacht. An allen vier Stationen kann der Mindestabstand untereinander gut eingehalten werden. Um Beachtung der aushängenden Regelungen zum Infektionsschutz wird gebeten.

Rund um die Charlottenhöhle haben zu den gleichen Öffnungszeiten auch das Erlebnismuseum "HöhlenSchauLand" sowie das "HöhlenHaus" mit Spielplatz und Außer-Haus-Verkauf geöffnet. An Sonn- und Feiertagen auch mit Außenbewirtschaftung.

Hinweis für Besucher:

Derzeit kann es immer wieder zu Änderungen bei den Öffnungszeiten kommen. Bitte beachten Sie die aktuellen Hinweise unter www.hoehlenerlebniswelt.de