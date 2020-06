Wichtige Durchfahrt gesperrt

Schwäbisch Gmünd. Bis voraussichtlich Ende nächster Woche dauern die Bauarbeiten in der Robert-von-Ostertag-Straße an. Dort müssen Pflasterarbeiten ausgeführt werden. Grund dafür ist eine größere Absenkung der Straßenoberfläche in diesem Bereich.

Das hat Auswirkungen auf den Verkehrsfluss im Stadtkern, die sich allerdings wegen der Ferien nur wenig bemerkbar machen: Obwohl die Bauarbeiter nur im Bereich von Fünfknopfturm und „in-it Co-working Lab“ zu tun haben, musste dafür eine wichtige Nord-Süd-Achse, die Durchfahrtsmöglichkeit zwischen Parler-/Klösterlestraße auf der einen Seite und der Ledergasse mit Anschluss an Bahnhofsboulevard und Remsstraße andererseits gesperrt werden.

Bis zur Baustelle ist die Durchfahrt frei, das heißt, Verkehrsteilnehmer können von der Klösterlestraße her das Parkhaus Parlermarkt und das Pfeifergässle erreichen. Nach ersten Planungen sollten die Bauarbeiten bis Freitag, 12. Juni, gehen. Dieser Plan kann nicht eingehalten werden, die Sperrung wird bis voraussichtlich Freitag, 19. Juni, verlängert.