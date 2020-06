Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

6.20 Uhr: Für diejenigen, die den Aalener Wochenmarkt heute besuchen möchten: Die Stadtverwaltung teilt mit: „Um den Gastronomen die optimale Nutzung der Außenflächen zu ermöglichen, wird der Wochenmarkt wieder wie gewohnt um 12.30 Uhr enden.“Die Verlegungen der Stände Gärtnerei Holtz, Metzgerei Brenner und Hamburger Fischkutter dauern jedoch an, so die Stadt. Diese seien in der Reichsstädter Straße zu finden. Bitte achten Sie beim Besuch des Wochenmarkts auf die Abstandsregel.

6.09 Uhr: Gute Nachrichten für Zugpendler und Zugreisende: Die Bahn meldet keine Verspätungen oder Ausfälle für die nächste Stunde.

6.03 Uhr: Auf den Straßen der Ostalb ist es ruhig. Bislang gibt es keine Staus oder Behinderungen.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Mittwoch. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag und die Woche wichtig ist. Andrea Trajanoska begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.