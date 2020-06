Fußgänger überfahren und tödlich verletzt

Schwäbisch Hall/Sulzdorf. Am Dienstag gegen 22 Uhr ist ein Fußgänger auf der Landesstraße 1060 zwischen Schwäbisch Hall-Hessental und Sulzdorf von einem Lkw mit Anhänger erfasst und lebensbedrohlich verletzt worden. Das teilt die Polizei mit. Demnach tauchte der Fußgänger plötzlich und unerwartet aus dem Wald auf und querte die Fahrbahn. Er wurde durch den Rettungsdienst mit schwersten Verletzungen in eine Klinik gebracht, wo er schließlich seinen Verletzungen erlag. Ob der Mann eventuell aus suizidaler Absicht auf die Straße ging ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Verkehrs- und Kriminalpolizei sind noch vor Ort und sichern Spuren an der Unglücksstelle. Außer dem Rettungsdienst war auch noch die Feuerwehr zur Bergung und Ausleuchtung der Unfallstelle im Einsatz.