Unbekannte bewerfen Auto mit Kieselsteinen

Hüttlingen. Unbekannte haben in der vergangenen Woche ein geparktes Auto in Hüttlingen mit kleinen Kieselsteinen beworfen. Wie die Polizei mitteilt, wurde das Fahrzeug zwischen Mittwoch, 3. Juni, und Freitag, 5. Juni, an der linken Fahrzeugseit beschädigt. Das Auto war zu diesem Zeitpunkt in einem Parkhaus in der Wasseralfinger Straße abgestellt. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Hinweise zum Vorfall nimmt die Polizei in Wasseralfingen unter Tel. (07361) 97960 entgegen.