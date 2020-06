Varta schafft Platz

Bauarbeiten Auf dem ehemaligen Mödinger-Areal geht es voran. Die Abbrucharbeiten der Brache des seit Jahren ungenutzten Sägewerks sind in vollem Gange, um Platz für Fahrzeuge zu schaffen. Die an das Areal angrenzende Varta will dort rund 200 Parkplätze für ihre Mitarbeiter gewinnen. jku/Foto: jku