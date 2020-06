Feuerwehreinsatz in der Kapuzinergasse schnell beendet

Schwäbisch Gmünd. Wie die Polizei am Mittwochabend gegen 20.55 Uhr meldet, kam es in einem Friseurgeschäft in der Kapuzinergasse zu einer starken Rauchentwicklung. Wie Einsatzleiter Uwe Schubert auf Anfrage mitteilt, sei eine Kunststoffwanne auf dem Herd in der Mitarbeiterküche geschmolzen. Die Mitarbeiter hatten wohl vergessen, die Herdplatte auszuschalten. Bewohner des Gebäudes hatten die Rauchentwicklung im Treppenhaus bemerkt und die Feuerwehr gerufen. Die Einsatzkräfte verschafften sich Zutritt zur Küche und konnten somit schlimmeres verhindern. Die Feuerwehr ist Stand 21.30 Uhr noch vor Ort, um das Gebäude zu belüften.