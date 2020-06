75 leere Weinflaschen auf Acker entsorgt

Aalen-Dewangen. Müllsünder haben auf einem Acker in Aalen-Dewangen mehr als 75 leere Weinflaschen entsorgt. Bereits seit Ende März landen auf dem Acker in der Alte Fachsenfelder Straße, etwa 300 Meter vor Steinfurt, immer wieder leere Weinflaschen, teilt die Polizei mit. Bislang habe der Landwirt die Flaschen stillschweigend entsorgt. Am Montag dieser Woche war auch bei ihm dann das Maß voll, so die Polizei. Nach der Anzeige beim Polizeiposten Abtsgmünd stellten die Beamten auf dem Acker mehr als 75 leere Weinflaschen fest. Beim Acker befindet sich eine Fahrbahnausbuchtung, was den Verdacht nahelegt, dass die unbekannten Müllsünder den Wein im Fahrzeug konsumieren und dann auf dem Acker entsorgen. Nicht nur wegen der erheblichen Gefahr die durch die Glassplitter für die Ernte, sowie die Umwelt ausgeht, sondern auch weil unerlaubte Müllentsorgung kein Kavaliersdelikt darstellt, werden Zeugen gebeten, sich beim Polizeiposten Abtsgmünd unter Tel. (07366)96660 zu melden, sollten sie hier zu Angaben machen können.