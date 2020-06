Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

7.10 Uhr: Lehrerinnen und Lehrer der Essinger Parkschule, Schulhund Doti, der Hausmeister, die Sekretärin und und und: Sie alle werfen sich in einem Video, das es auch in unserem Artikel zu sehen gibt, Tomaten zu.

6.45 Uhr: Bis zu 26 Grad könnten es heute werden! Verspricht zumindest unser Wettermann Tim Abramowski. Lesen Sie hier.

6.40 Uhr: Ein neuer Pfarrer für Neresheim. Pfarrer Klaus Wolfmaier wird am Sonntag in der Seelsorgeeinheit eingesetzt. Was er bisher gemacht hat und was er auf dem Härtsfeld vorhat.

6.30 Uhr: In Schwäbisch Gmünd gab es heute Morgen schon einen Feuerwehreinsatz. Das Feuer ist gelöscht, die Meldung aktualisieren wir, sobald die Polizei detaillierter informiert.

6.15 Uhr: Können Sie diesen Brückentag bei einem freien Tag genießen oder dürfen Sie arbeiten? Wie auch immer - aus aktuellem Anlass habe ich mal wieder ein passendes Foto herausgesucht unter dem Motto: schöne Brückentage, weltweit. Diesmal die Manhattan Bridge in New York.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Brückentagsfreitag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag und die Woche wichtig ist. Tobias Dambacher begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.