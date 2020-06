Autotransporter verliert Fahrzeug während der Fahrt

Neresheim. Ein spanischer Autotransporter hat am Freitag gegen 11.35 Uhr auf der Dischinger Straße auf Höhe des Alten Bahnhofs beim Abbiegen ein Auto verloren, das auf der Ladepritsche nicht richtig gesichert war. Das teilt die Polizei mit. Der 38-jährige Lkw-Fahrer bemerkte den Vorfall zunächst nicht und fuhr weiter. Er wurde von der Polizei in Utzmemmingen angehalten und über den Sachstand informiert. Das verlorengegangene Auto landete auf der Straße und kam dort zum Stehen. Andere Verkehrsteilnehmer wurden bei dem Vorfall nicht gefährdet. Am Auto entstand Sachschaden. Der Lkw-Fahrer nahm letztlich das Fahrzeug wieder an Bord und fuhr weiter, nachdem alle Fahrzeuge nochmals auf die ordnungsgemäße Sicherung kontrolliert wurden.