Liebes GroÃŸes Mausohr!

über ein Ende, das von Anfang an festgestanden hatte

Wir haben uns noch nie gesehen, glaube ich. Auf Lateinisch heißt Du „Myotis myotis“. Du bist eine Fledermaus und sollst im trockenen Brauenbergwald leben. Unsere Natur hechelt – wie ein Hund in der Sommerhitze. Trotz des bisschen Regens. Schlimm...

Ich möchte dich und deinen Lebensraum sehr gerne schützen helfen. Indem man den Menschen – gerade den jungen –zeigt, wie Du und der Wald leiden. Ganz ehrlich? Ja, mit der Errichtung der Plattform würdest du ein paar Tage gestört im Schlaf. Aber wäre Dir perspektivisch nicht geholfen, wenn man Dich und Dein Habitat dort oben erklärt? Ein Gutachten wäre fair gewesen. Stand aber von Anfang an seit 2017 auf dem Forst-Index. So ist es jetzt wie ein TÜV, der sich mein Auto gar nicht erst anschauen will: „Ihre Karre kommt eh nicht durch...“ Schade drum.