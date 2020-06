Zu Boden geprügelt: Schlägerei unter Frauen artet aus

Nördlingen. Bei einem Streit zwischen drei 20-jährigen Frauen in einem Café in Nördlingen, hat eine der Frauen mehrere Prellungen erlitten, teilt die Polizei mit. Zwei der Damen seien derart in Rage geraten und haben so heftig auf ihre Kontrahentin eingeschlagen, dass diese sogar zu Boden ging. Am Boden liegend erhielt sie noch weitere Schläge und Fußtritte.