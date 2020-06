Schlägerei am Aalener Bahnhof: Betrunkener verliert viel Blut

Aalen. Nach einer Schlägerei am Freitagnachmittag am Aalener Bahnhof musste ein Betrunkener mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem er in die Scherben einer Bierflasche fiel und viel Blut verlor.

Wie die Polizei mitteilt, habe der 40-Jährige und ein weiterer 36-jähriger Betrunkener gegen 17 Uhr immer wieder Passanten auf Gleis 1 angepöbelt. Dabei kam offenbar auch zu einem handfesteren Streit. Ein 39-jähriger ebenfalls alkoholisierter Passant ging dazwischen und stieß den Betrunkenen hierbei um. Unglücklicherweise fiel der 40-Jährige dabei in die Scherben einer Bierflasche und verletzte sich hierbei erheblich. Außer den Beteiligten wurden auch mehrere Zeugen zum Sachverhalt befragt und die Personalien erhoben. Die Ermittlungen zum genauen Hergang dauern noch an.