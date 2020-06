Spion gesucht im „Fenster zur Kunst“

Aalen. Der Aalener Spion besucht im Juni verschiedene Schaufenster in der Aalener Innenstadt, die das Logo „Fenster zur Kunst“ tragen. Die Stadt Aalen hat in Zusammenarbeit mit dem Innenstadtmarketingverein ACA die Innenstadt zur Kunstgalerie gemacht und über 20 Schaufenster in Ausstellungsflächen verwandelt. Zahlreiche Künstlerinnen und Künstler aus Aalen und der Region zeigen darin ihr kreatives Können aus den Bereichen Fotografie, Malerei, Bildhauerei und Installation.

Kinder bis zwölf Jahre sind nun eingeladen, die kleine Figur des Spions mit Vollbart und Pfeife zu suchen. Jeweils mittwochs, am 10., 17. und 24. Juni, befindet sich der Aalener Spion in einem anderen Schaufenster. Diese drei „Fenster zur Kunst“ sollen entdeckt werden.

Wer alle Kunstfenster entdecken konnte, schickt die Lösung bis zum 30. Juni an kunst@aalen.de oder an das Kulturamt der Stadt Aalen, Marktplatz 30, 73430 Aalen mit folgenden Angaben: Vor- und Zuname, Adresse und Stichwort „Mit dem Spion zur Kunst“. Es gibt attraktive Preise zu gewinnen.

Im Stadtmagazin Xaver gibt es einen Stadtplan, wo die beteiligten Geschäfte zu finden sind.