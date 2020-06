Einsatz im Mehrfamilienhaus: Kreissäge im Keller heiß gelaufen

Crailsheim. Alarm am Samstag gegen 22 Uhr in Crailsheim: Aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Julie-Pöhler-Straße traten starke Rauchwolken, teilt die Polizei mit. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten sich schon beinahe alle der 30 Hausbewohner nach draußen in Sicherheit begeben.

In einem Kellerraum wurde mit einer Kreissäge gearbeitet, die heiß gelaufen war, stellte die Feuerwehr vor Ort fest. Es kam auch zu Funkenflug, nachdem in ein Metallstück im Holz gesägt worden war. Laut Feuerwehr bestand durchaus die Gefahr, dass es in dem Kellerraum, in dem auch leicht entzündliche Gegenstände gelagert waren, zu einem Brandausbruch hätte kommen können. Einige Hausbewohner klagten über leichtes Kratzen im Hals, das durch den Rauch verursacht wurde. Der Rettungsdienst war ebenfalls vor Ort, musste aber keinen der Hausbewohner medizinisch versorgen.