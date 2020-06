Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

6.26 Uhr: Mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie wurden beim Gmünder Malteser Hilfsdienst alle Erste-Hilfe-Kurse eingestellt. „Eine Erste-Hilfe-Ausbildung ist für das Erlangen eines Führerscheins unumgänglich“, erklärt Ausbildungsleiter Peter Peukert. Mitte Mai haben die Fahrschulen wieder ihren Betrieb aufnehmen dürfen, jetzt war es an der Zeit, mit einem umfangreichen Hygienekonzept den Fahrschülern den erforderlichen Ausbildungsnachweis in Erster Hilfe zu ermöglichen.

6.19 Uhr: Auch heute kann es immer wieder mal regnen - zwischendurch gibt es aber auch längere trockene Phasen und mit ein bisschen Glück zeigt sich auch mal die Sonne. Die Spitzenwerte liegen bei 17 bis 20 Grad. Mehr zum Wetter weiß Tim Abramowski in seinem Wettervideo.

06.08 Uhr: Gute Nachrichten für alle die heute vorhaben mit der Bahn zu fahren. Die Züge im Ostalbkreis fahren aktuell in der nächsten Stunde nach Plan.

6.02 Uhr: Auf den Straßen im Ostalbkreis ist es an diesem Morgen noch ruhig. Sie müssen mit keinen größeren Verzögerungen durch Stau rechnen.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Montag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag und die Woche wichtig ist. Jana Thiele begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.