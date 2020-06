Winnenden: Gaststättenbetreiberin mit Schusswaffe bedroht

Aalen. Wie die Polizei mitteilt, betrat gegen 22:50 Uhr ein bisher unbekannter Mann in Winnenden-Birkmannsweiler am Freitagabend eine Gaststätte in der Straße Talaue und richtete eine Schusswaffe gegen die Betreiberin des Lokals. Anschließend forderte er mehrfach die Herausgabe von Bargeld, was die Frau verneinte. Als der Ehemann hinzukam forderte der Täter erneut Bargeld und ergriff schließlich ohne Beute die Flucht. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung unter Einsatz von mehreren Streifen und Polizeihubschrauber konnte der Täter unerkannt fliehen, meldet die Polizei. Die Gaststättenbetreiberin beschrieb den Mann als ca. 170 groß, hellhäutig und sehr schlank. Der Unbekannte hatte dunkle Augen sowie buschige Augenbrauen. Zur Tatzeit trug er ein graues Sweatshirt, eine dunkle Jogginghose sowie eine Sturmhaube über dem Kopf. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegengenommen.