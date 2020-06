Lothar Schell feiert den 70.

Oberkochen. Mensch Lothar, Dir wäre das sicher nicht passiert, so ein Fauxpas. Wir schätzen und wir mögen ihn, unseren Reporter Lothar Schell und am liebsten wäre uns, er wäre sportliche 30. Kaum zu glauben daher, dass wir ihn versehentlich älter gemacht haben. Um 14 Tage. Lothar Schell feiert seinen 70. Geburtstag erst am 29. Juni. Das ist zwar auch ein Montag, aber eben nicht der 15. Juni, wie die SchwäPo vermeldet hat. Tut uns leid, lieber Kollege, so kommst du nun zu einer zweimaligen Würdigung in der Schwäbischen Post, die du auch verdienst. All jenen, denen es am 15. Juni nicht mehr gereicht hat, zu gratulieren, die können sich den richtigen Termin, den 29. Juni, nun im Kalender vormerken. Und alle, die am Montag persönlich gratulierten, kommen ja vielleicht ja nochmal vorbei. In diesem Sinne.